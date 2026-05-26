Vers un groupe RN au SÃ©nat ?

Le RN vient de lancer sa campagne pour les Ã©lections sÃ©natoriales qui auront lieu le 27 septembre prochain avec lâ€™espoir dâ€™obtenir au moins 10 sÃ©nateurs, pour former un groupe et donc avoir plus de poids au sein de la chambre haute du Parlement. Selon Jefferson Desport, grand reporter Ã Sud-Ouest, le maillage territorial du Rassemblement national sâ€... ™est effectivement illustrÃ© lors des derniÃ¨res municipales. Il prÃ©cise : Â« Le RN a crevÃ© le plafond de verre de lâ€™enracinement Ã lâ€™Ã©chelon local. Dans le sud-ouest, ils sortent avec 156 Ã©lus municipaux. Leurs rÃ©sultats ont Ã©tÃ© multipliÃ©s par 7. [â€¦] Le contingent dâ€™Ã©lus municipaux ne va pas nÃ©cessairement suffire pour envoyer des sÃ©nateurs dans tous les dÃ©partements Â». En effet, les rÃ©sultats des municipales incluaient les maires sans Ã©tiquette. Mais câ€™est prÃ©cisÃ©ment Â« un vivier qui ne nous dit pas son nom Â», insinue le grand reporter. Les cadres du RN seraient actuellement en train dâ€™Ã©tudier lâ€™option de Â« regarder ces maires sans Ã©tiquettes dans les petites communes. Câ€™est un vivier qui nâ€™apparaÃ®t pas, mais qui va se rÃ©vÃ©ler et qui va leur permettre de faire ce contingent-lÃ Â». Pour lâ€™Ã©ditorialiste politique Public SÃ©nat Elizabeth Martichoux, le rapprochement au sein de la droite UDR, et une partie des votes provenant de lâ€™Ã©lectorat LR pourrait Ãªtre la clÃ© pour que le parti de Marine Le Pen obtienne son fameux groupe dans lâ€™hÃ©micycle. Le directeur de la nouvelle revue politique Arnaud Benedetti, explique que lâ€™Ã©lan provient des derniÃ¨res lÃ©gislatives. Le RN avait alors recueilli 33% des voix dÃ¨s le premier tour. Il explique : Â« Quand vous avez un groupe parlementaire de 120-130 dÃ©putÃ©s, vous finissez par acquÃ©rir une implantation politique qui vous permet justement de vous installer. Parce quâ€™un dÃ©putÃ©, câ€™est quelquâ€™un qui laboure sa circonscription, qui est Ã la rencontre des maires, de ses administrÃ©s, etc. Ce sont des outils de professionnalisation de la vie politique qui sont absolument essentiels. Â»

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