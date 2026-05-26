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Vers un groupe RN au SÃ©nat ?

Le RN vient de lancer sa campagne pour les Ã©lections sÃ©natoriales qui auront lieu le 27 septembre prochain avec lâ€™espoir dâ€™obtenir au moins 10 sÃ©nateurs, pour former un groupe et donc avoir plus de poids au sein de la chambre haute du Parlement. Selon Jefferson Desport, grand reporter Ã  Sud-Ouest, le maillage territorial du Rassemblement national sâ€...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

36mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 27/08/2026

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