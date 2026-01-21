Public Sénat
Bonjour chez vous !

Vincent Capo-Canellas : « En Iran, le changement doit venir de l’intérieur, pas d’une intervention »

Alors que le gouvernement martèle qu’un budget est nécessaire avant la fin janvier, le texte budgétaire a été examiné jeudi au Sénat, pour relecture. Relecture qui aura été de courte durée, puisqu’une majorité de sénateurs s’est accordée pour rejeter le texte d’emblée, le renvoyer à l’Assemblée nationale et accélérer la procédure...

Publié le

Invité

Vincent Capo-Canellas

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/04/2026

