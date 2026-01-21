Vincent Capo-Canellas : « En Iran, le changement doit venir de l’intérieur, pas d’une intervention »

Alors que le gouvernement martèle qu’un budget est nécessaire avant la fin janvier, le texte budgétaire a été examiné jeudi au Sénat, pour relecture. Relecture qui aura été de courte durée, puisqu’une majorité de sénateurs s’est accordée pour rejeter le texte d’emblée, le renvoyer à l’Assemblée nationale et accélérer la procédure... de navette parlementaire. Le budget de « compromis », négocié entre le bloc présidentiel, Les Républicains et le Parti Socialiste, devrait être adopté par Sébastien Lecornu, avec un troisième recours au 49-3. Pour Vincent Capo-Canellas, sénateur (UC) de Seine Saint-Denis :« Les discussions sur ce budget ont été un peu longues et chaotiques. Nous avons revisité parfois la procédure et le 49-3 arrive un peu tard. Nous avons cherché un compromis à l’Assemblée nationale, nous avons vu que ce n’était pas possible et il a fallu que le Premier ministre revienne sur ses engagements. Notre temps, à nous en tant que sénateurs, importe peu, nous sommes là pour trouver une solution. Mais le dialogue n’a pas pu se nouer, et le compromis auquel nous avons abouti est coûteux, et nous le payerons plus tard ». L’Union européenne inscrit les Gardiens de la Révolution, la colonne vertébrale du régime de Téhéran, comme organisation terroriste. Vincent Capo-Canellas est revenu sur le mouvement de révolte d’ampleur en Iran : « Nous sommes en solidarité avec le peuple iranien, qui mène une révolte pacifique, et on sait le climat de répression qu’il subit. Les mollahs veulent noyer cette révolte dans un bain de sang. La France a pris des positions claires là-dessus, je pense que l’Europe aussi. L’Iran est dans une région qui peut également à tout moment s’embraser. Il est évident que la diplomatie du coup de poing de Donald Trump trouve parfois ces limites là-dessus. Je ne crois pas à une intervention américaine, le changement en Iran viendra de l’intérieur ».

Voir plus