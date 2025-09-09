Le Premier ministre Sébastien Lecornu a publié une lettre aux maires, promettant une plus juste reconnaissance des élus locaux, notamment financière. En remettant sur la table les rapports parlementaires sur la décentralisation, et après avoir fait ses annonces dans la presse quotidienne régionale, Sébastien Lecornu marque la volonté de trouver un c... onsensus transpartisan sur cette question. Vincent Capo-Canellas, sénateur (UC) de Seine Saint-Denis, trouve que « c’est une bonne idée du Premier ministre de poser la question de plus d’autonomie des collectivités locales ». Face aux mouvements sociaux inter-syndicaux, Vincent Capo-Canellas a appelé à ce que « le dialogue social soit basé sur une logique de responsabilité » et ne pas aboutir à une situation où « nos concitoyens ont l’impression d’être pris en otages ». La taxe Zucman, cette proposition de taxation du patrimoine des plus grandes fortunes, était certainement au cœur des négociations entre Sébastien Lecornu et le PS. Pour Vincent Capo-Canellas, « La taxe Zucman porterait atteinte à la propriété des entreprises et sa mise en place ne serait pas réalisable ».

