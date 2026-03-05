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Bonjour chez vous !

Vincent Capo-Canellas : « Si on bloque les prix à la pompe, on va le payer sur nos impôts demain »

La guerre au Moyen-Orient, notamment le blocage par l’Iran du détroit d’Ormuz, fait grimper le prix du carburant à des niveaux jamais vus depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022. Le sénateur (Union Centriste) de la Seine-Saint-Denis Vincent Capo-Canellas était l’invité de l’émission Bonjour Chez Vous ! Il s’est montré très criti...

Publié le

Invité

Alexandre Poussart

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/06/2026

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