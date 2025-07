Vincent Capo-Canellas sur le Budget : « Aujourd’hui, on va vers l’iceberg donc il faut réagir »

Si l’incendie ravageur aux abords de Marseille est désormais fixé, plusieurs départements restent en vigilance orange aujourd’hui, et risquent des départs de feu. Sur notre plateau, le sénateur Union centriste a salué le travail des « soldats du feu » qui « se battent en ce moment face aux éléments ». Cependant, ces évènements interrogent s... ur notre lutte contre le dérèglement climatique, et la mise en place de campagnes de prévention : « Il y a sans doute des leçons à tirer », conclue-t-il. Ensuite, l’élu membre de la commission des Finances au Sénat s’est exprimé sur les consultations à Bercy. Après sa rencontre avec le ministre de l’Economie, Éric Lombard, Vincent Capo-Canellas alerte sur la nécessité de faire de nouvelles économies, et de relancer la croissance économique, sinon « ce seront les marchés financiers qui nous rappellerons à l’ordre, et sans doute la Commission Européenne ou le FMI un jour ». Face à « l’iceberg » selon ses mots, « il faut réagir ».

