Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Vincent Delahaye : « Il est étrange d’avoir un président de la République qui aille en prison »

C’est un procès historique qui a condamné hier, le 25 septembre, l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à cinq ans de prison ferme pour « association de malfaiteurs ». Cette condamnation intervient dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007 et provoque des réactions contrastées, tant chez les élus que dans la p...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !