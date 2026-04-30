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Vincent Hugeux : « La France ne devrait pas rêver à un retour du refoulé postcolonial au Mali »

Suite à la situation sécuritaire tendue au Mali, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères demande aux ressortissants français de quitter le pays dans les plus brefs délais. Que s’est-il passé ces dernières 48 heures lors des attaques des rebelles à Bamako ? La France compte-t-elle revenir sur le terrain ? Analyse et explications de l...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

30mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/07/2026

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