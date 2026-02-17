Vincent Jeanbrun : Â« LFI doit faire le mÃ©nage dans ses rangs pour participer au dÃ©bat public Â»

Ã€ lâ€™approche des Ã©lections des municipales, alors que la crise du logement empire, la matinale Â« Bonjour chez vous ! Â» a interrogÃ© Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, sur plusieurs points critiques : notamment le logement social et MaPrimeRÃ©novâ€™. Cette aide financiÃ¨re aux travaux de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique du logement, avait Ã... ©tÃ© brutalement interrompue pendant six mois. Vincent Jeanbrun souhaite la remettre en place. Sur le logement social, Vincent Jeanbrun promet que Â« nous mettons tout en Å“uvre pour quâ€™on puisse avoir une PrimeRÃ©novâ€™ avec le guichet ouvert toute lâ€™annÃ©e, sans fermeture intempestive. Pour ce qui est du logement, jâ€™ai moi-mÃªme grandi dans un logement social. Si mes parents et ma famille nâ€™en avaient pas bÃ©nÃ©ficiÃ©, je ne serai pas devant vous. Jâ€™y suis donc totalement attachÃ©. Ce quâ€™a dÃ©fendu la prÃ©sidente Dominique Estrosi-Sassonne au SÃ©nat avec Mathieu Darnaud, câ€™est lâ€™idÃ©e dâ€™aider les communes qui ont envie de produire du logement social Ã pouvoir le faire plus facilement. Je pense notamment au fait de pouvoir compter le logement intermÃ©diaire, avec des loyers un petit peu au-dessus du logement social, dans lâ€™effort fourni par les collectivitÃ©s pour respecter le taux de 25% de logements sociaux Â». Vincent Jeanbrun a Ã©tÃ© Ã©galement appelÃ© Ã rÃ©agir au dÃ©cÃ¨s de Quentin, un militant nationaliste tuÃ© ce samedi 14 fÃ©vrier dans une confrontation avec des militants de Â« lâ€™ultragauche Â» : Â« On voit bien quâ€™il y a dans le pays une tension politique Ã©norme, avec non plus une confrontation sur le fond des idÃ©es, mais bien sur la dÃ©testation des personnes. Tout Ã§a nâ€™est pas nouveau, mais malheureusement La France Insoumise jour un rÃ´le trÃ¨s important dans cette libÃ©ration de la parole violente, qui finit par Ãªtre une caution de la violence. Dâ€™ailleurs on peut constater quâ€™ils nâ€™ont pas condamnÃ© fermement les violences. Ils expliquent quâ€™ils nâ€™auraient rien Ã voir avec la Jeune Garde aprÃ¨s les avoir dÃ©fendus il y a encore quelques jours. Ã€ un moment donnÃ©, quâ€™ils fassent le mÃ©nage sâ€™ils veulent participer au dÃ©bat public Â».

