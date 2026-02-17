Public SÃ©nat
Vincent Jeanbrun : Â« LFI doit faire le mÃ©nage dans ses rangs pour participer au dÃ©bat public Â»

Ã€ lâ€™approche des Ã©lections des municipales, alors que la crise du logement empire, la matinale Â« Bonjour chez vous ! Â» a interrogÃ© Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, sur plusieurs points critiques : notamment le logement social et MaPrimeRÃ©novâ€™. Cette aide financiÃ¨re aux travaux de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique du logement, avait Ã...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

23mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 18/05/2026

