Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Vincent Jeanbrun : « Nous sommes attachés à la politique de rénovation urbaine »

Le gouvernement vient de faire une proposition de loi pour lutter contre la crise du logement. Le contenu du texte prévoit notamment de relancer la construction, ou encore de permettre d’acheter à prix abordable. Le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun soutient ce projet qui permettrait au gouvernement d’avoir « des outils pour transfo...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/07/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique