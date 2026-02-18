Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Vincent Louault : « La Politique Agricole Commune de l’Europe est à bout de souffle »

C’était la première fois qu’une pétition était débattue à l’Assemblée nationale, avec un record de 2,1 millions de signataires, dépassant le seuil minimal des 500.000 signatures pour être examinée dans l’Hémicycle. Elle s’opposait à la loi Duplomb, un texte qui vise à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/05/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !