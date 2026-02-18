Vincent Louault : « La Politique Agricole Commune de l’Europe est à bout de souffle »

C’était la première fois qu’une pétition était débattue à l’Assemblée nationale, avec un record de 2,1 millions de signataires, dépassant le seuil minimal des 500.000 signatures pour être examinée dans l’Hémicycle. Elle s’opposait à la loi Duplomb, un texte qui vise à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ... », notamment à la réintroduction controversée de nombreux pesticides interdits dont l’acétamipride qui est soupçonnée d’être un neurotoxique. Vincent Louault, sénateur (Les indépendants) d’Indre-et-Loire et invité de la matinale « Bonjour chez vous » objecte : « Deux millions de pétitionnaires est-ce que c’est plus fort que le Parlement ? » Pour Vincent Louault, il est incompréhensible que « l’acétamipride soit utilisée partout en Europe sauf en France. On pousse les gens vers le populisme et la révolte parce qu’ils se disent que c’est injuste. Le plus important pour un homme politique est d’être juste dans les décisions qu’il prend. Et aujourd’hui elle est où la justice pour les agriculteurs ? Il n’y en a aucune. Il y a un brouhaha médiatique, ‘mainstream’, qui met en avant des ‘fake news’ sur l’eau, les inondations, sur tout ce que l’on entend à longueur de journées. Et je remercie les oncologues, les chercheurs, les médecins qui démêlent le vrai du faux ». Vincent Louault a également souligné la fin du modèle de « la PAC, la Politique Agricole Commune, qui est à bout de souffle. Elle n’est plus inadaptée aux enjeux d’aujourd’hui. On ne peut pas avoir une PAC qui gère toute l’Europe avec les distorsions qu’il y a entre les pays membres. (…) C’est toujours la même histoire pour la PAC : la Commission européenne fait une version assez ‘trash’, avec toujours comme volonté de réduire l’impact budgétaire parce qu’on a d’autres ambitions comme la défense ou d’autres sujets. On met -23% de baisse de dépense du budget de la PAC, alors qu’on a déjà fait que le réduire depuis sa création, en 1992 ».

