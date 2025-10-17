Vote du budget : la suspension de la réforme des retraites aboutira-t-elle ?

Sébastien Lecornu déclarait, mardi 21 octobre, devant l’Assemblée nationale : « Le Conseil d’État a été saisi cette nuit d’une lettre rectificative, et un conseil des ministres aura lieu, jeudi matin, pour l’adopter ». C’est une mesure de précaution qui inscrit la suspension de la réforme des retraites dans le texte initial du PLFSS (le b... udget de la sécurité sociale). La suspension de la réformes des retraites aboutira-t-elle ? Benjamin Morel, constitutionnaliste, explique : « Si jamais il n’y a pas de budget in fine, et que ça passe par ordonnance, il y aura suspension de la réforme des retraites. Toutefois, il y a deux voies pour que la suspension n’ait pas lieu. On peut avoir un projet de financement de loi sur la sécurité sociale qui soit adopté sans l’adoption de la suspension de la réforme des retraites, c’est peu probable mais possible. L’autre option : c’est que l’on n’utilise pas les ordonnances, en reprenant, comme l’année dernière, une loi spéciale, mais ça a un gros coût pour l’économie ». Pour Françoise Degois, éditorialiste politique : « Face à cette lettre rectificative, La France Insoumise et le Rassemblement National se rendent compte qu’ils sont à la ramasse politiquement. Ils étaient persuadés que la censure passerait et que le Parti Socialiste craquerait. Ils étaient également persuadés que la promesse de suspension de la réforme des retraites était une monnaie de singe, quand LFI entame sa polémique sur les socialistes, affirmant qu’ils se sont fait acheter pour une poignée de cerises. Et hier après-midi, coup de théâtre : les socialistes obtiennent la suspension ».

Voir plus