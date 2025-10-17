Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Vote du budget : la suspension de la réforme des retraites aboutira-t-elle ?

Sébastien Lecornu déclarait, mardi 21 octobre, devant l’Assemblée nationale : « Le Conseil d’État a été saisi cette nuit d’une lettre rectificative, et un conseil des ministres aura lieu, jeudi matin, pour l’adopter ». C’est une mesure de précaution qui inscrit la suspension de la réforme des retraites dans le texte initial du PLFSS (le b...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !