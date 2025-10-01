Xavier Iacovelli : « J’espère que Sébastien Lecornu sera rappelé à Matignon »

Ce mercredi soir sur France 2, Sébastien Lecornu a annoncé que la perspective de la dissolution s’éloignait et que sa « mission était terminée. Le nouveau Premier ministre sera nommé par le président de la République dans les deux jours qui viennent, selon la communication de l’Élysée. Xavier Iacovelli, sénateur (RDPI-Renaissance) des Hauts-d... e-Seine et vice-président du Sénat, « espère que Sébastien Lecornu sera rappelé à Matignon » estimant que ce serait « un gâchis alors qu’il s’est comporté en homme d’État à Matignon ou dans ses précédents ministères ». Sur la question du budget, et malgré le fait que Xavier Iacovelli estime qu’il faut faire des concessions à la gauche, « suspendre la réforme des retraites est une erreur économique ». Malgré cela, il estime que « un Premier ministre de gauche, même s’il est censuré immédiatement, montrera que l’on aura tout essayé ». Ce jeudi 9 octobre a également lieu la cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter, jour de l’anniversaire de l’abolition de la peine de mort. Xavier Iacovelli lui rend hommage en déclarant que « M. Badinter a œuvré toute sa vie pour que la justice ne soit pas la vengeance ».

