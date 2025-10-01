Public Sénat
Bonjour chez vous !

Xavier Iacovelli : « J’espère que Sébastien Lecornu sera rappelé à Matignon »

Ce mercredi soir sur France 2, Sébastien Lecornu a annoncé que la perspective de la dissolution s’éloignait et que sa « mission était terminée. Le nouveau Premier ministre sera nommé par le président de la République dans les deux jours qui viennent, selon la communication de l’Élysée. Xavier Iacovelli, sénateur (RDPI-Renaissance) des Hauts-d...

Publié le

Invité

Xavier Iacovelli

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/10/2026

