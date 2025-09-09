Xavier Iacovelli : « La taxe Zucman est incompréhensible et inapplicable »

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu est revenu sur la proposition de suppression de deux jours fériés, une annonce qui précède sa rencontre ce lundi avec les organisations patronales et syndicales. C’est également un premier pas vers les oppositions, avec une gauche qui réclame une taxe des grandes fortunes et le RN qui exige un retour aux... urnes. Xavier Iacovelli, sénateur RDPI des Hauts-de-Seine et vice-président du Sénat était l’invité de Public Sénat. Il considère l’annulation de la suppression de deux jour fériés, supposée rapporter 4 milliards sur le budget, comme une annonce « de bon sens et de pragmatisme de ne pas toucher les travailleurs et ceux qui créent de la richesse dans notre pays ». Le débat sur le budget aura lieu le mois d’octobre, « il faut trouver d’autres pistes de financement […] c’est maintenant aux groupes politiques et aux parlementaires de faire des propositions ».

