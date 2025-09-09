Public Sénat
Xavier Iacovelli : « La taxe Zucman est incompréhensible et inapplicable »

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu est revenu sur la proposition de suppression de deux jours fériés, une annonce qui précède sa rencontre ce lundi avec les organisations patronales et syndicales. C’est également un premier pas vers les oppositions, avec une gauche qui réclame une taxe des grandes fortunes et le RN qui exige un retour aux...

Publié le

Invité

Xavier Iacovelli

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/09/2026

Bonjour chez vous !