Bonjour chez vous !

Xavier Iacovelli : « Qu’il soit de gauche ou de droite, il faut un budget avant le 31 décembre »

Après deux jours de débat en hémicycle à l’Assemblée nationale, le budget « Frankenstein », surnommé ainsi pour ses tendances à inclure des amendements souvent contradictoires, peine à convaincre la plupart des oppositions alors que le vote aura lieu le mardi 24 novembre. Pour Xavier Iacovelli, sénateur (RDPI-Renaissance) des Hauts-de-Seine et v...

Publié le

Invité

Xavier Iacovelli

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/10/2026

