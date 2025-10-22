Xavier Iacovelli : « Qu’il soit de gauche ou de droite, il faut un budget avant le 31 décembre »

Après deux jours de débat en hémicycle à l’Assemblée nationale, le budget « Frankenstein », surnommé ainsi pour ses tendances à inclure des amendements souvent contradictoires, peine à convaincre la plupart des oppositions alors que le vote aura lieu le mardi 24 novembre. Pour Xavier Iacovelli, sénateur (RDPI-Renaissance) des Hauts-de-Seine et v... ice-président du Sénat : « Il faut être raisonnable. Rien qu’en un week-end de débat sur le budget, on a 3,5 milliards de recettes en moins pour l’État par des amendements de la gauche comme de la droite. C’est un budget très contraint mais il faut qu’il passe. Qu’il soit de gauche ou de droite, il faut un budget avant le 31 décembre pour sortir le pays de la crise. Sinon, ce seront les Français qui en paieront les conséquences ». Le sénateur est par ailleurs revenu sur les propositions de son camp : « On a toujours soutenu une contribution exceptionnelle pour les hauts revenus en termes de justice fiscale, mais nous sommes opposés à la taxation de l’outil de travail. On a besoin de retrouver cette justice fiscale, qui fait que certains payent un peu plus, quand d’autres payeront un peu moins ».

