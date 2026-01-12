Yannick Jadot : « Le Mercosur est un accord du XXème siècle qui poursuit le dérèglement climatique »

Malgré les manifestations répétées des agriculteurs à Bruxelles et désormais dans toute la France, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur devrait être signé le 17 janvier. Après plus de 25 ans d’errances, le texte aboutirait, avec pour seul opposant au texte : la France. La présidente de la commission européen Ur... sula von der Leyen s’est félicitée de sa ratification prochaine, et le président brésilien Lula da Silva a applaudi « un jour historique pour le multilatéralisme ». Yannick Jadot, sénateur écologiste de Paris et ancien candidat à l’élection présidentielle, est particulièrement réticent à ce traité. Il le considère « d’abord comme un échec pour l’Union européenne ». Il interroge : « Quelle est le modèle qu’elle veut porter ? Est-ce que c’est un modèle où l’on continue à détruire l’Amazonie ? L’Amazonie est à un point de bascule alors que c’est le premier poumon de la planète (...). Depuis trente ans, au total c’est l’équivalent de l’Espagne et du Portugal en surface qui a été détruit ». Yannick Jadot rappelle que « cet accord a été lancé en 1999. Il faut que nous développions avec les pays du Mercosur une relation politique et commerciale du XXIème siècle. Depuis, en France c’est 200.000 fermes qui ont été fermées. Et nous sommes encore dans les accords du XXème siècle, avec des accords de commerce qui, au fond, n’apportent pas grand-chose : les estimations c’est 0,05% du PIB en 2040. Mais on reste dans la logique de la mondialisation du dérèglement climatique, de la disparition des paysans, de la malbouffe et de l’effondrement de la biodiversité ».

Voir plus