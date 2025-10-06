Public Sénat
Yannick Jadot : « Les électeurs sont matures pour une clarification politique »

Un nouveau record vient d’être battu pour la Ve République, celui du gouvernement le plus court. Sébastien Lecornu, après avoir reconduit dimanche soir la plupart des ministres du précédent gouvernement a déposé, en matinée, ce lundi 6 octobre, sa démission au président de la République. Yannick Jadot, sénateur (écologiste) de Paris, et ancie...

Yannick Jadot

Politique

Oriane Mancini

23mn

Jusqu'au 06/10/2026

