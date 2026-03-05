Yasmina Asrarguis : « Les Kurdes vont-ils aider Trump après avoir été abandonnés par deux fois ? »

La spécialiste du Moyen-Orient Yasmina Asrarguis était l’invitée de la deuxième partie de la matinale Bonjour Chez Vous, afin d’apporter son expertise sur les embrasements dans la région. La chercheuse associée à l’Université de Princeton et à la Fondation Jean-Jaurès, était face à Oriane Mancini et au journaliste responsable du bureau de P... aris de La Voix du Nord Julien Lécuyer. Après avoir rappelé que l’opération menée par les Etats-Unis venait d’une « stratégie préparée depuis des mois par la CIA », Yasmina Asrarguis précise que la question sur la population kurde est primordiale. Elle interroge : « Est-ce que les Kurdes vont revenir au secours des Américains après avoir été abandonnés par deux fois ? L'autrice de l'essai “Le mirage de la paix. La véritable histoire d'Israël et des pays arabes” approfondit : « Les Kurdes ont été abandonnés par Donald Trump lui-même, qu’il s’agisse récemment de leur situation en Syrie où ils n’ont pas été soutenus face à Al-Charaa, le président actuel qui a succédé à Bachar al-Assad. Et en réalité dans l’imaginaire de Donald Trump, quand il regarde l’Iran et cette région, il y voit deux modèles. Le modèle vénézuélien ; où globalement vous coupez la tête et vous vous appuyez sur un régime déjà en place avec qui vous pouvez établir un contact et ensuite gouverner, et ensuite gouverner et obtenir ce que vous voulez en matière de prospérité économique, un pilier extrêmement important pour le président américain. D’un autre côté vous avez le modèle syrien ; la Turquie d’Erdogan avait soutenu de très longue date Al Joulani, qui était initialement à la tête de d’un mouvement djihadiste al-Nosra et qui est allé jusqu’à Damas. Le pari que fait donc potentiellement Donald Trump en ce moment c’est de dire ‘’Les Kurdes peuvent être notre nouveau Joulani pour l’Iran’’. »

