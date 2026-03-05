Public Sénat
Yasmina Asrarguis : « Les Kurdes vont-ils aider Trump après avoir été abandonnés par deux fois ? »

La spécialiste du Moyen-Orient Yasmina Asrarguis était l’invitée de la deuxième partie de la matinale Bonjour Chez Vous, afin d’apporter son expertise sur les embrasements dans la région. La chercheuse associée à l’Université de Princeton et à la Fondation Jean-Jaurès, était face à Oriane Mancini et au journaliste responsable du bureau de P...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2026

Bonjour chez vous !