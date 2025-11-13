Public Sénat
C pas si loin

L'invité de C pas si loin : Vincent Martigny

C pas si loin propose de décrypter les enjeux contemporains en France et à l'international depuis les Outre-mer. Présenté par Karine Baste, C pas si loin explore le monde depuis les Outre-mer. Cette France des trois océans, au carrefour de frontières et d'influences croisées, répond autrement aux dynamiques économiques, écologiques, géopolitiques ...

Publié le

Thématique

Territoires

Présentateur

Karine Baste

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/09/2026

