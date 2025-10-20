Centres-villes désertés : comment lutter contre un phénomène massif

Centre-ville moribond, volets baissés, façades décrépies, la fermeture des commerces de centres-villes est un sujet de préoccupation récurrent pour les habitants des villages et petites villes de France. Boulangerie, bar, magasin de vêtements ou d'ameublement l'éloignement des commerces compliquent la vie des habitants, surtout ceux les moins mobiles... . Au dire des spécialistes, les commerces s'installent désormais en majorité « là où les gens passent, moins là où les gens vivent ». Si le consommateur traque la bonne affaire dans les hypermarchés, il subit aussi les conséquences de la désertification des coeurs de villes. Comment inverser cette « décommercialisation », comment redonner du souffle au coeur des villes, dans Dialogue citoyen Quentin Calmet donne ce mois-ci la parole aux élus locaux, habitants et commerçants.

