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Explosion du coût de l'énergie, la France sous pression

Depuis deux mois, la France traverse une crise énergétique significative. Le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz font flamber le prix des carburants. Avec un surcoût à la pompe de plus de 25 %, les conséquences sont immédiates pour les particuliers, les entreprises ou encore les collectivités. Comment aider les plus exposés ? Es...

Publié le

Invités

Sophie Primas, Bernard Buis, Jean-François REGNIER, Murielle Barot, Jean-Guy Dupuy, Matthieu Dworniczak, Audrey LINKENHELD

Thématique

Société

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

57mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/04/2029

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