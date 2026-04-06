Explosion du coût de l'énergie, la France sous pression
Dialogue citoyen
Depuis deux mois, la France traverse une crise énergétique significative. Le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz font flamber le prix des carburants. Avec un surcoût à la pompe de plus de 25 %, les conséquences sont immédiates pour les particuliers, les entreprises ou encore les collectivités. Comment aider les plus exposés ? Es... t-on au début d'un nouveau cycle inflationniste ? Faut-il taxer les pétroliers ? Les Français ont-ils les moyens de s'engager dans la transition énergétique et les nouveaux modes de transports électriques ? Dans ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen, Quentin Calmet donne la parole à cinq Français. Ensemble, ils témoignent et interrogent les sénateurs sur les conséquences de cette nouvelle crise pétrolière.
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