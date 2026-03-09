Public Sénat
Le direct
Dialogue citoyen

IA, télétravail, nomadisme : comment notre rapport au travail change 

Télétravail, déferlement de l’IA, ou encore digital nomade, notre rapport au travail évolue. Si 58% des Français considèrent leur emploi comme une contrainte nécessaire pour subvenir à leurs besoins, 42% des personnes interrogées trouvent que c’est un bon moyen pour s’épanouir. Alors quelle place occupe le travail dans la vie des Français ? ...

Publié le

Invités

Olivier Henno, Cathy Apourceau-Poly, Emmanuel Capus, Khalinour KOURVANJANOVA, Jennifer THEROND, Eddy-Pierre LARRA, Olivier LAMBERT, Théophile DUCHÂTEAU

Thématique

Société

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/03/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Dialogue citoyen