IA, télétravail, nomadisme : comment notre rapport au travail change 

Télétravail, déferlement de l’IA, ou encore digital nomade, notre rapport au travail évolue. Si 58% des Français considèrent leur emploi comme une contrainte nécessaire pour subvenir à leurs besoins, 42% des personnes interrogées trouvent que c’est un bon moyen pour s’épanouir. Alors quelle place occupe le travail dans la vie des Français ? ... Les évolutions récentes ont-elles un impact sur notre façon de considérer nos métiers et comment les innovations technologiques ont pu faire évoluer cette relation ? Sur son plateau, Quentin Calmet donne la parole à cinq citoyens. Ensemble, ils témoignent et interrogent les sénateurs sur les difficultés à s’insérer sur le marché du travail, sur l’envie de quitter une voie parfois toute tracée ou encore, de la façon d’appréhender le télétravail quand on est chef d’entreprise.

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