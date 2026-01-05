Municipales 2026 : Qu'attendent les Français de leurs futurs maires ?

Lutte contre les déserts médicaux, insécurité, environnement ou encore offre de transport, autant de thèmes qui animent et bousculent la campagne des municipales de mars prochain. Un scrutin qui captive les électeurs puisque, selon un sondage Odoxa réalisé pour Public Sénat, 76% des Français déclarent s’intéresser aux élections municipales 202... 6. Dans ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen, Quentin Calmet invite cinq Français à témoigner. Face aux sénateurs présents sur le plateau, ils échangent sur les limites du périmètre d’action dont disposent les maires pour agir sur le quotidien des Français.

Voir plus