Natalité, pourquoi les Français font-ils moins d’enfants ?

Avec moins de 650 000 naissances en 2025, la France enregistre, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de décès que de naissances. Baisse du pouvoir d’achat, difficulté à se loger ou encore, manque de confiance dans l’avenir, les causes de ce déclin démographique sont multiples. Comment inverser la tendance ? Quelle politiqu... e familiale doit être mise en place ? Face aux sénateurs présents sur le plateau, Quentin Calmet donne la parole à cinq Français et Françaises pour interroger leur désir ou leur difficulté à avoir des enfants, et comprendre les racines de cette bascule historique.

