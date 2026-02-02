Public Sénat
Natalité, pourquoi les Français font-ils moins d’enfants ?

Avec moins de 650 000 naissances en 2025, la France enregistre, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de décès que de naissances. Baisse du pouvoir d’achat, difficulté à se loger ou encore, manque de confiance dans l’avenir, les causes de ce déclin démographique sont multiples. Comment inverser la tendance ? Quelle politiqu...

Publié le

Invités

Olivier Paccaud, Anne Souyris, Laura MAYER, Victor BLANDIN, Alexandra ZAEPFFEL, Léa RUELLAN, Martin Levrier

Thématique

Société

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

57mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/02/2029

