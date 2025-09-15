Rythmes scolaires et temps de lâ€™enfant : lâ€™Ã©ternel dÃ©bat

Vacances scolaires plus courtes, semaine de classe Ã 4 jours ou encore journÃ©e dâ€™Ã©cole plus longue, la question des rythmes scolaires est au cÅ“ur de Dialogue Citoyen ce mois-ci. Quatre mois tout juste aprÃ¨s le lancement de la Convention Citoyenne liÃ©e aux temps de lâ€™enfant, Quentin Calmet invite des professeurs, des parents et des Ã©ducateurs Ã tÃ... ©moigner de leurs expÃ©riences. Ils interrogent les sÃ©nateurs prÃ©sents sur le plateau, et se demandent comment rÃ©ussir Ã concilier bien-Ãªtre des enfants et rÃ©ussite scolaire.

