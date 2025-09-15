Public SÃ©nat
Le direct
Dialogue citoyen

Rythmes scolaires et temps de lâ€™enfant : lâ€™Ã©ternel dÃ©bat

Vacances scolaires plus courtes, semaine de classe Ã  4 jours ou encore journÃ©e dâ€™Ã©cole plus longue, la question des rythmes scolaires est au cÅ“ur de Dialogue Citoyen ce mois-ci. Quatre mois tout juste aprÃ¨s le lancement de la Convention Citoyenne liÃ©e aux temps de lâ€™enfant, Quentin Calmet invite des professeurs, des parents et des Ã©ducateurs Ã  tÃ...

PubliÃ© le

InvitÃ©s

Laure Darcos, Max Brisson, Colombe Brossel, Sylvain Chemin, Florence AndrÃ©, Lucie FETIZON, SamirÂ  CHTAINIÂ 

ThÃ©matique

SociÃ©tÃ©

PrÃ©sentateur

Quentin Calmet

DurÃ©e

57mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 01/10/2028

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique

DÃ©couvrez

Dialogue citoyen