Public Sénat
Le direct
Dialogue citoyen

Se loger : une nécessité, des difficultés

Explosion des demandes dans l’habitat social, essor des locations courte durée, multiplication des résidences secondaires dans les zones touristiques, la crise du logement en France s’aggrave. Avec une chute historique du nombre de constructions neuves mises en chantier en 2024, le problème touche désormais tout le territoire et même des salariés ...

Publié le

Invités

Dominique Estrosi Sassonne, Amel Gacquerre, Viviane Artigalas, Eric Fournier

Thématique

Société

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/11/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Dialogue citoyen