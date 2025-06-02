Public Sénat
1940, les secrets de l'armistice - Les enregistrements cachés

Au printemps 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, la France subit la plus grosse défaite militaire de son histoire. Au bord du gouffre, la République réfugiée à Bordeaux se jette dans les bras de Pétain. Le maréchal demande l'armistice en urgence à l'Allemagne. C'est précisément ce qu'Hitler souhaitait. Le gouvernement de Pétain ne veut ...

