Public Sénat
Le direct
Documentaire

1944 : il faut bombarder Auschwitz

Le 10 avril 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler réussissent à s'échapper du camp d'Auschwitz-Birkenau. Parvenus à Zilina, en Slovaquie, ils entrent en contact avec les responsables du Conseil juif et décrivent avec une abondance de détails la machine d'extermination nazie. Leurs témoignages sont consignés dans le «rapport Vrba-Wetzler» ou «protoco...

Publié le

Réalisateur

Tim Danh

Thématique

Société

Durée

1h29mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/03/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés