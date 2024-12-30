1944 : il faut bombarder Auschwitz

Le 10 avril 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler réussissent à s'échapper du camp d'Auschwitz-Birkenau. Parvenus à Zilina, en Slovaquie, ils entrent en contact avec les responsables du Conseil juif et décrivent avec une abondance de détails la machine d'extermination nazie. Leurs témoignages sont consignés dans le «rapport Vrba-Wetzler» ou «protoco... le d'Auschwitz». Par la diffusion de ce document, les deux hommes espèrent empêcher l'anéantissement, imminent, de 800 000 membres de la communauté juive de Hongrie. Le rapport est transmis en urgence à Washington dans une version résumée, à laquelle auront accès les leaders des principales organisations juives, mais aussi Winston Churchill

