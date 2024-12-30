Les Glucksmann, une histoire de famille
Documentaire
Le 10 avril 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler réussissent à s'échapper du camp d'Auschwitz-Birkenau. Parvenus à Zilina, en Slovaquie, ils entrent en contact avec les responsables du Conseil juif et décrivent avec une abondance de détails la machine d'extermination nazie. Leurs témoignages sont consignés dans le «rapport Vrba-Wetzler» ou «protoco... le d'Auschwitz». Par la diffusion de ce document, les deux hommes espèrent empêcher l'anéantissement, imminent, de 800 000 membres de la communauté juive de Hongrie. Le rapport est transmis en urgence à Washington dans une version résumée, à laquelle auront accès les leaders des principales organisations juives, mais aussi Winston Churchill
Les Glucksmann, une histoire de famille
Documentaire
1944 : il faut bombarder Auschwitz
Documentaire
Le jeûne, enquête sur un un phénomène
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Grigny, la fabrique de la banlieue
Documentaire
Les Glucksmann, une histoire de famille
Documentaire
Paris, le mystère du palais disparu
Documentaire
Marseille, des larmes au combat
Documentaire
Documentaire
Koursk, un sous-marin en eaux troubles
Documentaire