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Documentaire

1945, la chute du Reich

En juin 1944, l'optimisme règne dans le camp allié. A l'Ouest, le débarquement en Normandie est un succès. Dans leur avancée, les troupes menacent bientôt la frontière allemande. A l'Est, l'Armée rouge passe à l'attaque. Avec l'opération Bagration, elle déferle en Biélorussie et contraint la Wehrmacht à une terrible retraite. L'heure est à la c...

Publié le

Réalisateur

David Korn-Brzoza

Thématique

Société

Durée

1h39mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/06/2026

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