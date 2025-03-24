1945, la chute du Reich

En juin 1944, l'optimisme règne dans le camp allié. A l'Ouest, le débarquement en Normandie est un succès. Dans leur avancée, les troupes menacent bientôt la frontière allemande. A l'Est, l'Armée rouge passe à l'attaque. Avec l'opération Bagration, elle déferle en Biélorussie et contraint la Wehrmacht à une terrible retraite. L'heure est à la c... onfiance. Aucun doute n'est permis : «La guerre sera terminée avant Noël». Et pourtant, elle s'éternise encore près d'une année, ponctuée de batailles atroces et autres crimes de guerre. Vincent Lindon raconte les derniers mois de combats, longs et meurtriers.

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