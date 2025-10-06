Public Sénat
Le direct
Documentaire

1945, Royan sous les bombes alliées

Fin 1944. La France est libérée mais quelques poches de résistance allemande subsistent sur la partie Atlantique du pays. A Royan, les alliés ont du mal à venir à bout des armées du Reich. En janvier 1945, puis en mars, ils décident de bombarder le centre-ville. C'est un désastre. Une mauvaise coordination entre Américains, Britanniques et Françai...

Publié le

Réalisateur

Emmanuel Amara

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/12/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés