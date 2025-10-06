1945, Royan sous les bombes alliées
Documentaire
Fin 1944. La France est libérée mais quelques poches de résistance allemande subsistent sur la partie Atlantique du pays. A Royan, les alliés ont du mal à venir à bout des armées du Reich. En janvier 1945, puis en mars, ils décident de bombarder le centre-ville. C'est un désastre. Une mauvaise coordination entre Américains, Britanniques et Françai... s aboutit à l'anéantissement pur et simple de la cité. Plusieurs milliers de civils et de militaires meurent sous les bombes qui, pour la première fois, étaient remplies de napalm.
1945, Royan sous les bombes alliées
Documentaire
Documentaire
Le IIIème Reich n'aura pas la bombe
Documentaire
Bruno Retailleau, l'homme de Beauvau
Documentaire
Documentaire
Koursk, un sous-marin en eaux troubles
Documentaire
Documentaire
Documentaire
Documentaire
Souviens-toi : vivre avec la maladie d'Alzheimer
Documentaire
Cargos, la face cachée du fret
Documentaire
Jean-Marie Le Pen, à l'extrême - L'opportuniste
Documentaire
Sens Public