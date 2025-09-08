Documentaire
Au nom de mon frère : les derniers jours de Samuel Paty
Le documentaire choc « Au nom de mon frère », consacré aux derniers jours du professeur tragiquement décapité par un terroriste islamiste. Ce film pointe du doigt les manquements de l'État et de l'Éducation nationale dans cette affaire bouleversante.
