Documentaire

Bosnie-Herzégovine, une paix si fragile

En Bosnie, la guerre en Ukraine a réveillé le souvenir traumatique du conflit interethnique qui décima le pays (100 000 morts) entre 1992 et 1995. Vingt-huit ans après la signature des accords de Dayton, l'avenir du petit État des Balkans apparaît en effet plus fragile que jamais. Point de rencontre des mondes musulman, orthodoxe et catholique, le pays...

Réalisateur

Pierre-Olivier François

Société

52mn

Jusqu'au 18/08/2025

