Brigitte Bardot, le serment fait aux animaux

En 1973, alors à l'apogée de sa gloire, Brigitte Bardot arrête le cinéma pour se consacrer entièrement à un combat : la défense et la protection des animaux. Ce portrait revient sur sa carrière et comment sa bataille pour la cause animale a rythmé sa vie. Pour la première fois, Brigitte Bardot revient sur cette épopée passionnante mais jalonnée ... d'épreuves. Un témoignage inédit et exclusif nous permet de comprendre un personnage complexe qui après avoir révolutionné l'image de la femme, a été pionnière d'un combat moderne et d'actualité aujourd'hui.

