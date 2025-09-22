Bruno Retailleau, l'homme de Beauvau

Nommé ministre de l'Intérieur le 21 septembre 2024, Bruno Retailleau prend la tête d'un ministère très exposé. Ancien sénateur de Vendée, alors peu connu du grand public, cet homme de 64 ans s'impose rapidement avec un style sans détour. Immigration, narcotrafic, sécurité, terrorisme... le nouveau ministre assume des positions fermes et transforme... les polémiques en levier de popularité. Alors que rien ne l'y prédisposait, moins de 6 mois après son arrivée place Beauvau, Bruno Retailleau part en campagne pour la présidence des Républicains. Des coulisses du pouvoir aux déplacements marquants du ministre, en passant par sa Vendée intime, le réalisateur Louis Morin signe le portrait du nouvel homme fort de la droite.

