Bruno Retailleau, l'homme de Beauvau

Nommé ministre de l'Intérieur le 21 septembre 2024, Bruno Retailleau prend la tête d'un ministère très exposé. Ancien sénateur de Vendée, alors peu connu du grand public, cet homme de 64 ans s'impose rapidement avec un style sans détour. Immigration, narcotrafic, sécurité, terrorisme... le nouveau ministre assume des positions fermes et transforme...

Publié le

Réalisateur

Louis Morin

Thématique

Société

Durée

1h4mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/11/2025

