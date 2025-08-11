Capitalisme américain : faire casquer les riches (1921-1946)

Nommé secrétaire au Trésor, le roi de l'aluminium Andrew Mellon développe la théorie du "ruissellement". Mais le paradis des millionnaires se fracasse contre le krach de 1929, qui précipite le pays dans la Grande Dépression et le chômage de masse. "Soak the rich" ("faire casquer les riches") : ulcéré par la cupidité et la fraude fiscale, le démoc... rate Roosevelt, qui sera réélu en 1936, prône un capitalisme maîtrisé. Avec son New Deal, l'État fédéral reprend la main sur l'économie et lance de grands chantiers publics. Au-delà du rêve américain, les "libéraux", adeptes de la régulation, et les "conservateurs", qui accusent l'interventionniste Roosevelt de tyrannie, s'affrontent sur le choix du capitalisme. Si le New Deal échoue à "faire casquer les riches", la Seconde Guerre mondiale va offrir aux États-Unis la plus belle relance économique de tous les temps.

