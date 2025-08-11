Public Sénat
Documentaire

Capitalisme américain : faire casquer les riches (1921-1946)

Nommé secrétaire au Trésor, le roi de l'aluminium Andrew Mellon développe la théorie du "ruissellement". Mais le paradis des millionnaires se fracasse contre le krach de 1929, qui précipite le pays dans la Grande Dépression et le chômage de masse. "Soak the rich" ("faire casquer les riches") : ulcéré par la cupidité et la fraude fiscale, le démoc...

Publié le

Réalisateur

Cédric Tourbe

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/10/2025

