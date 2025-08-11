Public Sénat
Capitalisme américain : le paradis des millionnaires (1870-1920)

À la fin du XIXe siècle, un club de millionnaires - John D. Rockefeller et son monopole du pétrole, le roi de l'acier et philanthrope Andrew Carnegie ou le banquier J. P. Morgan qui, de Wall Street, finance la révolution industrielle - s'empare de l'Amérique, où les immigrés fournissent une main-d'oeuvre corvéable à merci.

Publié le

Réalisateur

Cédric Tourbe

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/10/2025

