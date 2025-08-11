Public Sénat
Capitalisme américain : qui veut gagner des milliards ? (1981 à nos jours)

L'État-providence fédéral contrôle le capitalisme américain jusqu'au choc pétrolier de 1973 et la récession, qui entraînent l'élection de l'ultralibéral Ronald Reagan. À l'aube de la révolution informatique, dans le nouvel eldorado de la Silicon Valley, autour de l'université de Stanford qui associe recherches publique et privée émerge une gé...

Publié le

Réalisateur

Cédric Tourbe

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/10/2025

