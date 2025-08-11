Capitalisme américain : qui veut gagner des milliards ? (1981 à nos jours)

L'État-providence fédéral contrôle le capitalisme américain jusqu'au choc pétrolier de 1973 et la récession, qui entraînent l'élection de l'ultralibéral Ronald Reagan. À l'aube de la révolution informatique, dans le nouvel eldorado de la Silicon Valley, autour de l'université de Stanford qui associe recherches publique et privée émerge une gé... nération d'entrepreneurs, dont Bill Gates et Steve Jobs, génies porteurs du "mythe du garage" à l'expansion croissante. Mais déjà se profile une nouvelle révolution technologique, financée par l'État : les autoroutes de l'information et Internet, sur lesquelles surfent des visionnaires bientôt milliardaires, Larry Page et Sergey Brin, pères de Google, ou encore Elon Musk. Si les procès contre les situations de monopole échouent, l'accusé Bill Gates, en quête d'alibi, renoue avec la philanthropie des pionniers. Après le 11-Septembre, la surveillance de la planète, qui s'accélère, ouvre la voie aux supercalculateurs qui génèrent toujours plus de données et de profits. Ultrarapide, cette concentration des richesses sacre les Gafam maîtres du monde. En 2008, après le krach boursier et la crise des subprimes, le Trésor américain sauve Wall Street avec l'argent des contribuables, aux dépens des trois millions de familles qui ont perdu leur maison.

Voir plus