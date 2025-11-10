Public Sénat
Le direct
Documentaire

Chers voisins

A 62 ans, Marie Pascale, sorte de Fantômette toulousaine, exerce la profession de médiatrice au sein de l'association L'Amandier. Habitée par les séries et les films policiers, elle sillonne les HLM de la région pour régler des mésententes entre voisins: bruits, tapages, insultes...mais aussi, cannabis sur le balcon, ou chardons dans le jardin. Sa vie...

Publié le

Réalisateur

Lucia Sanchez

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/11/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés