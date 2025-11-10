A 62 ans, Marie Pascale, sorte de Fantômette toulousaine, exerce la profession de médiatrice au sein de l'association L'Amandier. Habitée par les séries et les films policiers, elle sillonne les HLM de la région pour régler des mésententes entre voisins: bruits, tapages, insultes...mais aussi, cannabis sur le balcon, ou chardons dans le jardin. Sa vie... et son activité deviennent révélateurs de notre société. Vivre avec les autres serait devenu si difficile ? « Chers voisins » est un film sur le lien social qui questionne de manière sensible, malicieuse et dynamique, notre société et ses règles du jeu. En portant un regard sur nos semblables dans l'exercice tragi-comique de la médiation, le film offre l'opportunité d'en poser un plus vaste sur l'individualisme forcené de l'époque, car dans l'habitat, plus que partout ailleurs, l'enfer, c'est toujours les autres.

