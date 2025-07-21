Public Sénat
Documentaire

Churchill, maître du jeu

Winston Spencer Churchill, lauréat du Prix Nobel, héros de la Seconde Guerre mondiale. Un personnage intouchable, donc ? C'est sans compter sur l'un des secrets troublants les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. En général, on associe le nom de Churchill à la bravoure et à l'altruisme. Néanmoins, au regard de preuves de sources britanniques e...

Publié le

Réalisateur

Peter Bardehle

Thématique

Société

Durée

1h34mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/09/2025

