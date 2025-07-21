Churchill, maître du jeu

Winston Spencer Churchill, lauréat du Prix Nobel, héros de la Seconde Guerre mondiale. Un personnage intouchable, donc ? C'est sans compter sur l'un des secrets troublants les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. En général, on associe le nom de Churchill à la bravoure et à l'altruisme. Néanmoins, au regard de preuves de sources britanniques e... t russes récemment mises à jour, il semblerait que l'on puisse remettre en question les agissements de Churchill lors des conférences de Téhéran, Yalta et Potsdam. Pourquoi a-t-il donné son accord à l'importante cession de territoires polonais, modifiant ainsi considérablement les frontières de l'Europe ? On le sait bien, Churchill craignait que Staline ne rompe le fragile lien les rattachant. Et chaque étape représentée ici correspond à un moment clé de l'histoire, tel que vu par Churchill lui-même. Mais cette histoire entre deux grands dirigeants en temps de guerre, c'est également l'histoire de la Pologne.

