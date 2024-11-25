De Gaulle, histoire d'un géant

50 ans après la mort du Général De Gaulle, ce film retrace son parcours, de sa naissance en 1890 à son enterrement à Colombey-Les-Deux-Eglises en 1970. Cette épopée raconte la force visionnaire et le destin rectiligne de cet homme qui a changé le cours de l'Histoire et qui influence encore la vie des Français. Certains dirigeants politiques revendiq... uent encore aujourd'hui une partie de son héritage. Charles De Gaulle reste l'Homme providentiel dans l'imaginaire collectif des Français, même 50 ans après sa mort.

