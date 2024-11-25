Public Sénat
Documentaire

De Gaulle, histoire d'un géant

50 ans après la mort du Général De Gaulle, ce film retrace son parcours, de sa naissance en 1890 à son enterrement à Colombey-Les-Deux-Eglises en 1970. Cette épopée raconte la force visionnaire et le destin rectiligne de cet homme qui a changé le cours de l'Histoire et qui influence encore la vie des Français. Certains dirigeants politiques revendiq...

Publié le

Réalisateur

Jean-Pierre Cottet

Thématique

Société

Durée

1h52mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/01/2026

