DGSE, la fabrique des agents secrets

Le boulevard Mortier à l'Est de Paris. Son tramway. Sa piscine olympique. Et puis, de part et d'autre, de longues façades grises sans aucune indication. A la DGSE, on n'aime rien tant que la discrétion. Pourtant, pour la première fois de son histoire, une équipe de télévision y a été autorisée pendant plusieurs semaines. Des agents de tous les serv... ices, en activité, se sont confiés sur leurs motivations à franchir chaque jour le sas sécurisé. Ils ont raconté comment les ingénieurs, militaires, étudiants, linguiste, éditrice qu'ils étaient ont été transformés en « agents secrets » de la France au gré de formations exigeantes : exercices de filature, pratique de sports de combat, apprentissage de la manipulation des sources... Pour les uns, ils ont rejoint par la suite des services techniques ; pour d'autres, ce fut la découverte des unités les plus secrètes de l'institution, celles qui opèrent à l'étranger avec une légende et sous couverture.

