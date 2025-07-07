Public Sénat
Le direct
Documentaire

Didier Barbelivien : tant qu'il y aura des chansons

Didier Barbelivien a écrit plus de 2000 chansons pour les plus grands artistes. Depuis cinq décennies, il est l'auteur incontournable de la bande originale de nos vies. Pour la première fois, Didier Barbelivien a accepté de se confier dans un documentaire qui lui est entièrement consacré. Il nous fait revivre l'histoire de ses plus grands tubes et revi...

Publié le

Réalisateurs

Sabrina Bierlein-Bouyer, David Djaoui

Thématique

Société

Durée

1h19mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/08/2025

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique