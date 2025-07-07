Didier Barbelivien : tant qu'il y aura des chansons

Didier Barbelivien a écrit plus de 2000 chansons pour les plus grands artistes. Depuis cinq décennies, il est l'auteur incontournable de la bande originale de nos vies. Pour la première fois, Didier Barbelivien a accepté de se confier dans un documentaire qui lui est entièrement consacré. Il nous fait revivre l'histoire de ses plus grands tubes et revi... ent sur ses plus belles rencontres artistiques. Pour nous aider à mieux cerner les multiples facettes de l'artiste et de l'homme, nous avons rassemblé dans ce documentaire les témoignages exclusifs de ses proches, de ses amis artistes et de journalistes spécialisés dans la musique, en particulier Nicolas Sarkozy, Claude Lelouch, Julien Clerc, ....

