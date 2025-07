Dissolution, histoire d'un séisme politique

Incomprise par les Français, la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par le président Emmanuel Macron le 9 juin 2024 a débouché sur une situation sans précédent avec un pays stupéfait et un parlement sans majorité. Dans l'histoire de la Ve République, la dissolution n'a été utilisée qu'à six reprises. Emmanuel Macron en a-t-il fait un... mauvais usage ? Pourquoi a-t-il pris ce risque majeur ? S'agit-il d'une crise au sein des institutions, d'une crise des institutions, en un mot une crise de régime ? Des anciens présidents de la République et Premiers ministres apportent leur décryptage et leur ressenti sur cette séquence politique inédite.

