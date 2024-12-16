Public Sénat
Droite radicale, la conquête de Washington

Remise en cause de l'avortement, assaut sur le Capitole en 2021, flambée des violences racistes...Jamais la droite radicale américaine n'a été aussi puissante et visible qu'aujourd'hui. La faute à Donald Trump. Évidemment. Mais pas seulement. Une minorité conservatrice s'active dans l'ombre depuis plus de trente ans pour imposer ses vues. Et elle en r...

Publié le

Réalisateur

Alice Cohen

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/04/2026

