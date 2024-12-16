Droite radicale, la conquête de Washington

Remise en cause de l'avortement, assaut sur le Capitole en 2021, flambée des violences racistes...Jamais la droite radicale américaine n'a été aussi puissante et visible qu'aujourd'hui. La faute à Donald Trump. Évidemment. Mais pas seulement. Une minorité conservatrice s'active dans l'ombre depuis plus de trente ans pour imposer ses vues. Et elle en r... ecueille aujourd'hui les fruits. Ses victoires sont l'aboutissement d'une stratégie réfléchie, méthodique, et organisée autour d'un système politico judiciaire qu'elle a su instrumentaliser. Une minorité qui a su saisir, un à un, les pouvoirs sur les terrains politiques, judiciaires ou médiatiques, contre la volonté de la majorité de la population américaine, et qui compte bien poursuivre son avancée, avec en ligne de mire l'élection de 2024, au prix d'un possible chaos démocratique et d'une menace sur la paix civile. Récit d'une irrésistible ascension, celle de la droite radicale américaine à travers les hommes qui l'ont porté, et continue à le faire, au coeur du pouvoir politique américain.

