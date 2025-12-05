Public Sénat
Eduquons nos fils

Dans notre société, les violences physiques et psychologiques sont dans leur immense majorité perpétrées par les hommes. Au-delà des drames humains qu'elles provoquent, ces violences ont un coût colossal pour la société : dépenses de santé, frais de justice, indemnisation des victimes... Une charge financière et sociale qui pèse sur l'ensemble d...

Marie-Christine Gambart

Société

52mn

Jusqu'au 14/03/2026

