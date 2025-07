FBI : le dossier Chaplin

1947. Le monde est sorti de la guerre. La paix semble enfin retrouvée, mais ce n'est qu'une apparence. Un autre conflit est né : la guerre froide. Ce nouveau conflit plonge l'Amérique dans une crise d'espionite aigüe. Une terrible chasse aux « sorcières » est lancée : Le Maccarthisme. On voit des espions soviétiques partout. Les rouges, les communis... tes, dénoncés comme « ennemis de l'intérieur » sont traqués. Les méthodes sont brutales, expéditives, elles touchent tous les milieux, mais tout particulièrement celui du cinéma. Edgar Hoover, le patron du FBI, va mener durant trois décennies une implacable traque contre Charlie Chaplin qu'il accuse de sympathies communistes. Profitant du départ du cinéaste pour Londres, en 1952, il obtient du Procureur Général son interdiction définitive de retour sur le sol américain. Cet impitoyable duel qui oppose les deux hommes est à l'image des courants idéologiques qui déchirent l'Amérique. Comment ce grand pays démocratique en est-il arrivé à bannir le cinéaste le plus populaire de sa génération ? A bafouer les principes les plus fondamentaux de liberté d'expression ? Plongée dans les eaux troubles d'une Amérique paranoïaque.

