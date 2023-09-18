Public Sénat
France Allemagne, un couple en thérapie

Le 24 février 2022, l'armée russe envahit l'Ukraine. C'est le retour de la guerre en Europe. Cet hallucinant coup de force militaire ébranle toute l'architecture géopolitique et géoéconomique mondiale. Sur le Vieux Continent, c'est un séisme qui amène à revoir les équilibres européens les uns après les autres et qui rebat singulièrement les cart...

