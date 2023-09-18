France Allemagne, un couple en thérapie
Documentaire
Le 24 février 2022, l'armée russe envahit l'Ukraine. C'est le retour de la guerre en Europe. Cet hallucinant coup de force militaire ébranle toute l'architecture géopolitique et géoéconomique mondiale. Sur le Vieux Continent, c'est un séisme qui amène à revoir les équilibres européens les uns après les autres et qui rebat singulièrement les cart... es au sein du coeur battant de l'Europe, le couple franco-allemand.
France Allemagne, un couple en thérapie
Documentaire
Futurs champions, le prix de la gloire
Documentaire
Bosnie-Herzégovine, une paix si fragile
Documentaire
Didier Barbelivien : tant qu'il y aura des chansons
Documentaire
Documentaire
Trisomie 21 : le sport comme révélateur de potentiels méconnus ?
Un monde en doc
2000, la bataille du logement social