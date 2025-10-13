Public Sénat
Le direct
Documentaire

François Baroin ou les hésitations du destin

Longtemps pressenti pour être le candidat des Républicains face à François Hollande en 2017, il a aussi été question de sa candidature pour venir perturber le duel annoncé Macron/Le Pen en 2022.Son nom circule régulièrement pour Matignon. Respecté à gauche et cochant toutes les cases chez les Républicains, François Baroin avait le profil du cand...

Publié le

Réalisateur

Vincent Martin

Thématique

Société

Durée

50mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/07/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés