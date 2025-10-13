François Baroin ou les hésitations du destin

Longtemps pressenti pour être le candidat des Républicains face à François Hollande en 2017, il a aussi été question de sa candidature pour venir perturber le duel annoncé Macron/Le Pen en 2022.Son nom circule régulièrement pour Matignon. Respecté à gauche et cochant toutes les cases chez les Républicains, François Baroin avait le profil du cand... idat idéal. Néanmoins un mystère continue d'entourer ce prodige de la politique tombé très tôt dans la marmite chiraquienne. Acteur majeur de la vie politique, député à 27 ans, plus jeune Ministre de la 5éme République, inamovible maire de Troyes depuis 30 ans, François Baroin n'a jamais occupé le poste de premier Ministre malgré d'innombrables sollicitations et appels du pied. Il faut dire que François Baroin aime brouiller les cartes. Son parcours et ses engagements successifs posent question. " Il reste une énigme, impossible de savoir ce qui se passe dans sa tête " dit de lui sa propre mère. Derrière son image de jeune premier et son phrasé impeccable, François Baroin cache les fêlures qui font de lui un être complexe, souvent indéchiffrable, l'enveloppant d'un épais mystère. Libre, discret, imprévisible : Pour la première fois un documentaire lève le voile sur la personnalité la plus atypique de l'écosystème politique français. S'appuyant sur des interviews de François Baroin, de ses proches et de ses adversaires et des archives souvent inédites, ce film retrace le destin d'un jeune surdoué devenu l'homme politique le plus déroutant de sa génération et dont les ambitions demeurent surtout encore et toujours bien mystérieuses à l'approche d'une échéance majeure.

Voir plus