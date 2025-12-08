Public Sénat
Documentaire

Grigny, la fabrique de la banlieue

Première ZAC (zone d'aménagement concerté) de France, Grigny est l'endroit idéal pour décrire la manière dont la France a transformé son rêve de périphérie heureuse en un cauchemar urbain paupérisé. L'ambition du film est d'y laisser la caméra tout au long du récit, pour en découvrir les habitants et les dédales d'hier et d'aujourd'hui, et r...

Publié le

Réalisateur

Pierre Puchot

Thématique

Société

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/12/2028

