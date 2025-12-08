Grigny, la fabrique de la banlieue

Première ZAC (zone d'aménagement concerté) de France, Grigny est l'endroit idéal pour décrire la manière dont la France a transformé son rêve de périphérie heureuse en un cauchemar urbain paupérisé. L'ambition du film est d'y laisser la caméra tout au long du récit, pour en découvrir les habitants et les dédales d'hier et d'aujourd'hui, et r... pondre aux questions essentielles : Quel était le projet originel ? Pourquoi a-t-il dérapé ? Que s'y passe-t-il aujourd'hui ? Quel est le projet pour demain ? Détruire, pourquoi ? Recons-truire, où, quand, comment, et pour qui ? Des habitants, aux architectes en passant par la ville de Grigny, le maire, le préfet, les bail-leurs et l'Anru, le film examine et décrypte les conséquences de ce qui s'est joué à Grigny, de la politique de logement de l'Etat. Nous voyons à l'oeuvre à travers le décryptage de l'histoire de Grigny comment l'État a participé et participe encore à la fabrique de l'exclusion sociale.

