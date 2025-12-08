Grigny, la fabrique de la banlieue
Documentaire
Première ZAC (zone d'aménagement concerté) de France, Grigny est l'endroit idéal pour décrire la manière dont la France a transformé son rêve de périphérie heureuse en un cauchemar urbain paupérisé. L'ambition du film est d'y laisser la caméra tout au long du récit, pour en découvrir les habitants et les dédales d'hier et d'aujourd'hui, et r... pondre aux questions essentielles : Quel était le projet originel ? Pourquoi a-t-il dérapé ? Que s'y passe-t-il aujourd'hui ? Quel est le projet pour demain ? Détruire, pourquoi ? Recons-truire, où, quand, comment, et pour qui ? Des habitants, aux architectes en passant par la ville de Grigny, le maire, le préfet, les bail-leurs et l'Anru, le film examine et décrypte les conséquences de ce qui s'est joué à Grigny, de la politique de logement de l'Etat. Nous voyons à l'oeuvre à travers le décryptage de l'histoire de Grigny comment l'État a participé et participe encore à la fabrique de l'exclusion sociale.
Grigny, la fabrique de la banlieue
Documentaire
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Ces microbes qui vous veulent du bien
Documentaire
Esport… un sport comme les autres ?
Sport, etc.
Documentaire
Marseille, des larmes au combat
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Koursk, un sous-marin en eaux troubles
Documentaire
Paris, le mystère du palais disparu
Documentaire
Documentaire
Ni tabac, ni cancer, le combat d'une vie
Documentaire