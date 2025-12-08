Public Sénat
Documentaire

Histoire populaire des impôts : premier chapitre

Dans le sillage de la crise financière de 2008 et des politiques d'austérité qui l'ont accompagné un peu partout en Europe, des « révoltes » populaires ont embrasé chacune à leur manière le continent, Brexiters en Grande Bretagne, Gilets Jaunes en France, oubliés de la réunification en Allemagne... Elles ont révélé la défiance grandissante qu...

Publié le

Réalisateur

Xavier Villetard

Thématique

Société

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/02/2026

