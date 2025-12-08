Documentaire
Histoire populaire des impôts : premier chapitre
Dans le sillage de la crise financière de 2008 et des politiques d'austérité qui l'ont accompagné un peu partout en Europe, des « révoltes » populaires ont embrasé chacune à leur manière le continent, Brexiters en Grande Bretagne, Gilets Jaunes en France, oubliés de la réunification en Allemagne... Elles ont révélé la défiance grandissante qu... i oppose les citoyens à ceux qui les gouvernent. Et l'impôt est au coeur de ces conflits. « Pas d'impôt sans souveraineté du peuple », en rappelant à leur élus cette règle du jeu démocratique, ces mouvements ont repris la longue histoire qui, depuis le moyen-âge, oppose, un peu partout en Europe, le peuple à ses gouvernants quand il est question de lui faire payer des impôts. Et c'est cette histoire tumultueuse que ce film en deux parties raconte.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Documentaire
White Power : au coeur de l'extrême droite
Documentaire
Femmes sans domicile fixe, fragments de vies
Documentaire
Sur la même thématique
Esport… un sport comme les autres ?
Sport, etc.
Extrême droite : des groupes radicaux aux partis politiques
Un monde en doc
Les documentaires les plus regardés
Documentaire
Paris, le mystère du palais disparu
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Marseille, des larmes au combat
Documentaire
Koursk, un sous-marin en eaux troubles
Documentaire
Grigny, la fabrique de la banlieue
Documentaire
Documentaire