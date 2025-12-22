Histoire populaire des impôts : second chapitre

Dans le sillage de la crise financière de 2008 et des politiques d'austérité qui l'ont accompagné un peu partout en Europe, des « révoltes » populaires ont embrasé chacune à leur manière le continent, Brexiters en Grande Bretagne, Gilets Jaunes en France, oubliés de la réunification en Allemagne... Elles ont révélé la défiance grandissante qu... i oppose les citoyens à ceux qui les gouvernent. Et l'impôt est au coeur de ces conflits. « Pas d'impôt sans souveraineté du peuple », en rappelant à leur élus cette règle du jeu démocratique, ces mouvements ont repris la longue histoire qui, depuis le moyen-âge, oppose, un peu partout en Europe, le peuple à ses gouvernants quand il est question de lui faire payer des impôts. Et c'est cette histoire tumultueuse que ce film en deux parties raconte.

